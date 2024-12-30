Esenyurt’ta komşuların yüksek ses tartışması mahalle kavgasına döndü | Video
İstanbul Esenyurt’ta komşular arasında çıkan yüksek ses tartışması, adeta mahalle kavgasına döndü. Bir şüpheli komşusuna pompalı tüfekle ateş etmek istedi ancak silah tutukluk yaptı. Şahıs bunun üzerine silahın kabzasıyla komşusunun kafasına vurarak yaraladı. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken, bir kişi gözaltına alındı. Yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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