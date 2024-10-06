Esenyurt'ta konser izlemek için standın üzerine çıkan vatandaşlar böyle düştü | Video
Esenyurt Meydanı'nda dün gerçekleştirilen şarkıcı Rojda Şenses konserini izlemek isteyen vatandaşlar, kurulan standın üzerine çıkmasıyla stant çöktü. O sırada standın sahibi ise vatandaşlara saldırdı. Kısa süre içerisinde taraflar dağılırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.
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