Video Yaşam Esenyurt’ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara böyle çarptı | Video
Esenyurt’ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara böyle çarptı | Video

Esenyurt’ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara böyle çarptı | Video

12.05.2025 | 10:35

İstanbul Esenyurt’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 7 araca çarptı. Araç sahipleri ile sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma vatandaşların araya girmesiyle son bulurken sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza anı kamerada.

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Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halinde bulunan 7 araca çarptı. Araçları gören sahipleri büyük şok yaşadı. Araç sahipleri ile sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, ihbar üzerine ola yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine geldiği esnada sürücü kaçtı. Olayla ilgili incelemesini tamamlayan ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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