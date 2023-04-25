Video Yaşam Esenyurt'ta köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, yol kenarında bekleyenlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Esenyurt'ta köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, yol kenarında bekleyenlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Esenyurt'ta köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, yol kenarında bekleyenlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

25.04.2023 | 15:09

ESENYURT'ta seyir halindeki otomobil sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca hem köpeğe hem de yol kenarında bekleyenlere çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, 23 Nisan Pazar Günü Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berat Kaya yönetimindeki otomobil aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, hem köpeğe hem de yol kenarında bekleyenlere çarptı. Kazada otomobil, çevredeki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gökhan Dinmezsu, Mustafa Güneş ve sürücü Berat Kaya ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralı olarak hastaneye götürülen Mustafa Güneş (62) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya ise tedavisinin ardından gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobil köpeğe ve yol kenarında bekleyenlere çarptığı görülüyor. Çevredekiler ise yaralıların yardımına koşuyor.

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