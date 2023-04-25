Esenyurt'ta köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, yol kenarında bekleyenlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
ESENYURT'ta seyir halindeki otomobil sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca hem köpeğe hem de yol kenarında bekleyenlere çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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