Video Yaşam Esenyurt'ta korkutan çatı yangını | Video
Esenyurt'ta korkutan çatı yangını | Video

Esenyurt'ta korkutan çatı yangını | Video

06.10.2021 | 16:00

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Esenyurt Kırlangıç Sokak’ta bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi.

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