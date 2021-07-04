Video Yaşam Esenyurt'ta korkutan yangın. İtfaiye sevk edildi

Esenyurt'ta korkutan yangın. İtfaiye sevk edildi

Esenyurt'ta korkutan yangın. İtfaiye sevk edildi
04.07.2021 | 15:26

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Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangından yükselen duman mahalleyi kaplarken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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