Esenyurt'ta korkutan yangın. İtfaiye sevk edildi
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Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangından yükselen duman mahalleyi kaplarken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.