Esenyurt'ta korkutan yangın | Video

Esenyurt Namık Kemal Caddesi'nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı kısa sürede alevlere teslim olurken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Esenyurt Namık Kemal Caddesi'nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı kısa sürede alevlere teslim olurken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.