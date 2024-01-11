Esenyurt’ta kurnaz hırsız, kuaför çırağının telefonunu böyle çaldı | Video 11.01.2024 | 10:51 Esenyurt’ta bir vatandaş kuaföre gidip telefonunu kendi dükkanında unuttuğunu söyleyip çırağı gönderince iş yerindeki telefonu alıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi'ndeki bir erkek kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz şahıs, cadde üzerindeki kuaföre girdi. İşyerinde tek başına olan çırak Yalçın Gök'e cep telefonunu kendi dükkanında unuttuğunu söyleyen şahıs, numarasını aramak için çıraktan telefonunu istedi. Bir süre sonra telefonunu birkaç sokak ötedeki işyerinde olduğunu söyleyen şahıs, çıraktan gidip telefonunu getirmesini rica etti. Şüpheli, çırağa önceden öğrendiği kuafördeki diğer çalışanların isimlerini söyleyerek yabancı olmadığına ikna etmeye çalıştı. Dükkana kendisinin göz kulak olacağını söylemesiyle çırak, şahsın söylediği işyerine gitti. Cadde üzerinde bir süre daha bekleyen şahıs, etrafa baktıktan sonra uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olay sonrası çırak geri döndüğünde durumu anlarken kuaför çalışanları hırsızlığı polis ekiplerine bildirerek şikayette bulundu. Şahsın telefonu alarak uzaklaştığı o anlar ise çevredeki işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"HIRSIZ, DERSİNE ÇALIŞMIŞ"

Olayla ilgili konuşan Kamil Susuz, "Her zaman olduğu gibi sabah saat 8.30'da çırak dükkanı açıyor. 15 dakika sonra vatandaşın biri geliyor. 'Telefonumu dükkanımda unuttum. Senin telefonunla arama yapabilir miyim?' diyor. Bizim çırak da telefonunu veriyor. Bu sırada bizim diğer kalfaların ismini söylüyor. Dersine de çalışmış. Haliyle çırak da güveniyor. Çıraktan telefonunu aldıktan sonra 'Telefonum karşıdaki dükkanda kalmış. Ben burada durayım. Sen benim telefonumu alıp gel' diyor. Çırak, her zamanki müşterilerimizden birisi zannediyor ve gidiyor. Bu adam da çırak gidince ayrılıyor. Olay sonrası patron aradı. Çırağa ulaşamadığını söyledi. Dükkana gelince olayı öğrendik. Polise haber verdik. İnşallah en kısa zamanda bulunur. Diğer esnaflara da ne olursa olsun telefonu birisine verirseniz yakınında durun diyorum. Dikkatli olmak lazım" dedi.