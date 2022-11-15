Video Yaşam Esenyurt'ta lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe yol açtı | Video
Esenyurt'ta lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe yol açtı | Video

Esenyurt'ta lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe yol açtı | Video

15.11.2022 | 23:24

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Esenyurt'ta bir lokantanın bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Binanın dış cephesinde yer alan bacanın alevler içinde kalması paniğe neden oldu.

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