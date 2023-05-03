Video Yaşam Esenyurt'ta lokantayı basan kadın ortalığı birbirine kattı | Video
Esenyurt'ta lokantayı basan kadın ortalığı birbirine kattı | Video

Esenyurt'ta lokantayı basan kadın ortalığı birbirine kattı | Video

03.05.2023 | 13:48

ESENYURT'ta lokanta sahibine sinirlenen bir kadın ortalığı birbirine kattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün meydana geldi. Yabancı uyruklu kadın tartıştığı kişinin lokantasını bastı. Camları kıran kadın eşyalara da zarar verdi. Kadın güçlükle sakinleştirildi. Kadının ortalığı birbirine kattığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Lokanta sahibinin de yabancı uyruklu olduğu belirtilirken kadından şikayetçi olduğu kaydedildi.

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