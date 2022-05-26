Esenyurt'ta lüks siteye düzenlenen baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü tarafından 74 kişilik çeteye düzenlenen operasyon kapsamında lüks siteye yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon kapsamında Esenyurt'ta belirlenen ve bir süre takip edilen Eda K. isimli şüphelinin evine baskın yapıldı. Yapılan baskın sonrası evde yapılan aramalarda; kubar, metamfetamin, afyonsakızı, esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç üstü Yakalanan şüpheli Eda K. gözaltına alındı.