Esenyurt’ta magandalar bir genci darp edip kaçırmaya çalıştı | Video 14.01.2025 | 12:13 Esenyurt'ta bir grup maganda, bir genci darp edip kaçırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kaçmak zorunda kalan saldırganlar, sosyal medyada alaycı fotoğraflar paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenyurt'ta bir grup maganda sokakta bir genci darp edip kaçırmak istedi. Şahıslar, çevredeki vatandaşların arabaya eşya fırlatmasıyla panikleyip kaçtı. Tekme tokat dövdükleri gencin ardından marifet gibi sosyal medyadan bir de fotoğraf paylaştı.

Olay, dün gece 23: 30 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre beyaz bir araçla sokağa gelen bir grup maganda, bir genci önce dövüp daha sonra arabayla kaçırmak istedi. Çevredeki vatandaşların tepkisi ile karşılaşan magandalar vatandaşlarla da tartıştı. Vatandaşlar önce polisi arayıp daha sonra arabaya eşya fırlattılar. Bu durum sonrası panikleyen şahıslar genci arabadan atıp kaçmaya başladı.

SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Bu durumu gören vatandaşlar cep telefonuyla olayı kayıt altına aldı. Şahıslar daha sonra sosyal medya hesaplarında alaycı bir şekilde fotoğraf paylaştılar. Yaşanan olay sonrası emniyet güçleri olayla ilgili çalışma başlattı.