Video Yaşam Esenyurt’ta magandalar tartıştıkları kuryeyi böyle dövdü | Video
Esenyurt’ta magandalar tartıştıkları kuryeyi böyle dövdü | Video

Esenyurt’ta magandalar tartıştıkları kuryeyi böyle dövdü | Video

26.12.2023 | 08:39

Esenyurt’ta kurye ile yol tartışması yaşayan iki şahıs, araçlarından inerek kuryeye saldırdı. Motosikletliye defalarca yumruk atan şahısları çevredeki vatandaşlar ayırırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Tartışmada araçtan inen iki kişi, defalarca yumruk atarak kuryeye vurmaya başladı. Ortalık bir anda karışırken kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Taraflar, vatandaşların araya girmesi ile sakinleştirildi. Yaşanan o anlar ise başka bir araç içindeki vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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