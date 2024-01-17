Esenyurt’ta “makas” atıp trafiği tehlikeye atan sürücüler kamerada | Video 17.01.2024 | 10:49 Esenyurt’ta makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şahıslardan biri araçların arasından geçtiği o anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı. Bir taksi sürücüsü ise , yaya geçicinde karşıya geçen yayaya yol vermeyip kırmızıda geçmesi kameraya böyle yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Görüntüler dün gece Esenyurt'ta kaydedildi. Esenyurt E-5 Avcılar istikametinde meydana seyir halindeki araç sürücüsü, akan trafikte makas atarak araçların arasından geçti. Trafiği ve kendi canını hiçe sayarak tehlikeye atan şahıs o anları ise cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.Bir başka otomobil sürücüsü ise Esenyurt depo mevkinde yaya geçidinde karşıya geçen yayayı görmezden gelen taksi sürücüsü, üstüne kırmızı ışık ihlali yaptı. Yaşanan anlar bir motorcunun kask kamerasına böyle yansıdı.