Esenyurt’ta “makas” atıp trafiği tehlikeye atan sürücüler kamerada | Video
Esenyurt’ta makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şahıslardan biri araçların arasından geçtiği o anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı. Bir taksi sürücüsü ise , yaya geçicinde karşıya geçen yayaya yol vermeyip kırmızıda geçmesi kameraya böyle yansıdı.
Bir başka otomobil sürücüsü ise Esenyurt depo mevkinde yaya geçidinde karşıya geçen yayayı görmezden gelen taksi sürücüsü, üstüne kırmızı ışık ihlali yaptı. Yaşanan anlar bir motorcunun kask kamerasına böyle yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı | Video 17.01.2024 | 11:30
00:51
Esenyurt’ta “makas” atıp trafiği tehlikeye atan sürücüler kamerada | Video 17.01.2024 | 10:49
05:02
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 17 Ocak 2024 Çarşamba atv izle! | Video 17.01.2024 | 10:59
00:48
İzmir’de yangın faciası: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Video 17.01.2024 | 10:46
00:55
02:44
Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 21 gözaltı | Video 17.01.2024 | 10:31
03:42
01:25
Kentin göbeğinde eğlence mekanına kurşun yağdırdı: 2 yaralı | Video 17.01.2024 | 10:18
00:45
Beykoz'da aşırı hız yapan aracın kazaya neden olduğu anlar kamerada | Video 17.01.2024 | 10:16
01:23
00:36
Gaziantep'te terör örgütü propagandasına şafak operasyonu: 5 gözaltı | Video 17.01.2024 | 08:45
02:14
Isparta’da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 17.01.2024 | 08:26
01:22
Örnekköy'deki silahlı çatışmaya 3 tutuklama | Video 17.01.2024 | 08:26
01:57
Mersin'de 430 polisle 54 torbacıya şafak operasyonu | Video 17.01.2024 | 08:26
02:52
Çatıda başlayan yangın binanın iki katını kullanılamaz hale getirdi 16.01.2024 | 23:33
00:50
00:26
01:08
00:55
Karkamış Sınır Kapısı'nda bekleyen tır alev topuna döndü | Video 16.01.2024 | 16:02
04:35
Şişli'de 5 evden ziynet eşyalarını çalan 2 şüpheli yakalandı | Video 16.01.2024 | 14:47