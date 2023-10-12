Video Yaşam Esenyurt'ta markete silahlı saldırı! Çok sayıda kurşun isabet etti | Video
Esenyurt'ta markete silahlı saldırı! Çok sayıda kurşun isabet etti | Video

Esenyurt'ta markete silahlı saldırı! Çok sayıda kurşun isabet etti | Video

12.10.2023 | 09:35

ESENYURT'ta motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, markete silahla ateş açtı. Markete çok sayıda kurşun isabet ederken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 01.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, bulvar üzerinde bulunan bir markete ateş açtı. Markete çok sayıda kurşun isabet ederken, şüpheliler ise motosikletle hızla kaçtı. Şans eseri yara almayan market çalışanları durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, markette detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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