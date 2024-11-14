Esenyurt’ta markette müşteri ile çalışan arasında kavga çıktı | Video
İstanbul Esenyurt’ta bir market çalışanı ile müşteri arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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