Esenyurt’ta markette müşteri ile çalışan arasında kavga çıktı | Video 14.11.2024 | 09:55 İstanbul Esenyurt’ta bir market çalışanı ile müşteri arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre bir markette alışveriş yapma gelen müşteri ve çalışan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken, sinirlenen adam çalışanlardan bir kadını iterek yere düşürdü. Kavga iş yerinin dışına taşarken yaşanan o anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.