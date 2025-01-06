Video Yaşam Esenyurt’ta marketten çıkan kız çocuğuna araç çarptı | Video
Esenyurt’ta marketten çıkan kız çocuğuna araç çarptı | Video

Esenyurt’ta marketten çıkan kız çocuğuna araç çarptı | Video

06.01.2025 | 13:40

Esenyurt’ta marketten pamuk şeker alıp anne ve babasının yanına gitmek için koşan kız çocuğuna araç çarptı. Çocuk ağır yaralanırken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, marketten pamuk şeker alan yabancı uyruklu kız çocuğu yolun karşısında bulunan ailesinin yanına gitmek için marketten hızla çıktı. Ailesine Koşan çocuğa cadde üzerinde gelen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kız çocuğu yolun kenarına düştü. Kaza sonucu ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla çarpan aracın sürücüsü tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"İKİ TANE PAMUK ŞEKER ALDI HIZLICA MARKETTEN ÇIKTI YOLA ÇIKAR ÇIKMAZ ARAÇ ÇOCUĞA ÇARPTI"
Market Sahibi Serkan Aysel, "Ben market sahibiyim dün akşam içerideydim çocuk markete geldi. Annesi ile babası çöpün orada bekliyordu. İki tane pamuk şeker aldı hızlıca marketten çıktı. Yola çıkar çıkmaz araç çocuğa çarptı. Bir anda çocuk sesi geldi dışarı çıktım baktım araç çocuğa çarpmış. Çarpan sürücü kaçmaya çalıştı. Yukarıda ki kahvede bulunanlar dışarı çıktı ve adamın kaçmasına izin vermediler. Çocuğun durumu çok kötüydü, ağzından kan geldi. Biz daha önce defalarca buraya set, yada trafik ışığı konulması için müracaatta bulunduk ancak hiçbir şey yapılmadı" gibi ifadeler kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da başıboş köpek dehşeti! Yere düşen vatandaşı defalarca kez ısırdılar | Video 06:29
Ankara’da başıboş köpek dehşeti! Yere düşen vatandaşı defalarca kez ısırdılar | Video 06.01.2025 | 14:35
Kocaeli’de korkunç cinayet! Herkesin gözü önünde öldürdü | Video 01:02
Kocaeli'de korkunç cinayet! Herkesin gözü önünde öldürdü | Video 06.01.2025 | 13:40
Esenyurt’ta marketten çıkan kız çocuğuna araç çarptı | Video 03:33
Esenyurt’ta marketten çıkan kız çocuğuna araç çarptı | Video 06.01.2025 | 13:40
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur son günlerini bu evde geçirdi | Video 01:03
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur son günlerini bu evde geçirdi | Video 06.01.2025 | 12:25
Apartmanlara giren hırsız kadınlar 2 farklı mahallede güvenlik kamerasına yakalandı | Video 00:57
Apartmanlara giren hırsız kadınlar 2 farklı mahallede güvenlik kamerasına yakalandı | Video 06.01.2025 | 12:24
Müzisyen olmak istiyordu kaynakçı oldu, geliştirdiği ilginç gitar dikkat çekti | Video 03:56
Müzisyen olmak istiyordu kaynakçı oldu, geliştirdiği ilginç gitar dikkat çekti | Video 06.01.2025 | 12:24
Kopan eli saatler süren ameliyat ile dikildi: Doktoruma bu elimle mangal yapacağım | Video 05:47
Kopan eli saatler süren ameliyat ile dikildi: "Doktoruma bu elimle mangal yapacağım" | Video 06.01.2025 | 12:24
Şantiyede kalp krizi geçiren işçi bir anda böyle yere yığıldı | Video 01:27
Şantiyede kalp krizi geçiren işçi bir anda böyle yere yığıldı | Video 06.01.2025 | 12:24
Çalışır halde bıraktıkları çamaşır makinesi kapının açılmasını engelleyince, evlerine giremediler | Video 02:38
Çalışır halde bıraktıkları çamaşır makinesi kapının açılmasını engelleyince, evlerine giremediler | Video 06.01.2025 | 11:20
Metrobüste Topkapı - Küçükçekmece arası 16 ayda açılmıştı, Yenibosna istasyonu 6 ayda yapılamadı | Video 06:29
Metrobüste Topkapı - Küçükçekmece arası 16 ayda açılmıştı, Yenibosna istasyonu 6 ayda yapılamadı | Video 06.01.2025 | 11:18
Sokak köpeklerinin kediyi parçaladığı anlar kamerada | Video 00:40
Sokak köpeklerinin kediyi parçaladığı anlar kamerada | Video 06.01.2025 | 11:16
Niğde’de otobüs TIR’a çarptı: Çok sayıda yaralı var | Video 01:34
Niğde'de otobüs TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var | Video 06.01.2025 | 10:28
Kırşehir’de aşırı sis nedeniyle zincirleme kaza: 3 ölü, 18 yaralı | Video 00:32
Kırşehir'de aşırı sis nedeniyle zincirleme kaza: 3 ölü, 18 yaralı | Video 06.01.2025 | 10:21
FETÖ firarisi yüzbaşı yakalandı | Video 00:40
FETÖ firarisi yüzbaşı yakalandı | Video 06.01.2025 | 09:51
Zehir tacirlerine 77 ilde Narkokapan-5 operasyonu | Video 01:10
Zehir tacirlerine 77 ilde "Narkokapan-5" operasyonu | Video 06.01.2025 | 08:42
Parasını çaldığı teyzesine çiçek gönderince yakalandı | Video 01:02
Parasını çaldığı teyzesine çiçek gönderince yakalandı | Video 06.01.2025 | 08:41
Polise yakalanmamak için seyir halindeki araçtan uyuşturucu maddeyi böyle attı | Video 02:11
Polise yakalanmamak için seyir halindeki araçtan uyuşturucu maddeyi böyle attı | Video 06.01.2025 | 08:41
Bartın’da pes dedirten olay: Polisi görünce aracı bırakıp kaçtı | Video 01:02
Bartın'da pes dedirten olay: Polisi görünce aracı bırakıp kaçtı | Video 06.01.2025 | 08:41
Engelli rolü yapıp tekerlekli sandalye çaldılar | Video 00:29
Engelli rolü yapıp tekerlekli sandalye çaldılar | Video 06.01.2025 | 08:41
Adana’da ikiye bölünen otomobilde ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 01:20
Adana'da ikiye bölünen otomobilde ölü sayısı 2'ye yükseldi | Video 06.01.2025 | 08:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA