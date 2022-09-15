Video Yaşam Esenyurt’ta maskeli saldırganlar 2 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu | Video
Esenyurt’ta maskeli saldırganlar 2 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu | Video

Esenyurt’ta maskeli saldırganlar 2 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu | Video

15.09.2022 | 10:15

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Esenyurt’ta yüzlerinde maskeyle gelen 2 kişi aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki araçlara da çok sayıda kurşun isabet ederken, kurşunlar bir aracın lastiğini patlattı. Olay anları ise kameraya yansıdı.

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Olay, Esenyurt Örnek Mahallesi'nde saat 02.00 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerinde maskeyle sokağa gelen 2 kişi aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişiye kurşun yağdırmaya başladı. Maskeli şüpheliler, bir kişiyi sağ dizinden vururken, kaçmaya çalışan diğer kişinin ise belinden aşağıya 6 kurşun sıktı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Maskeli 2 saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

YARALILARIN YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU
Kanlar içinde yere yığılan yaralıların yardımına koşan vatandaşlar, bir yandan da durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

İLK GELEN AMBULANS AĞIR YARALI KİŞİYE YÖNLENDİRİLDİ
Olay yerine ilk gelen ambulans vatandaşlar tarafından ağır yaralı olan kişiye yönlendirilirken, hemen arkasından gelen ambulans ise diğer yaralıya müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MASKELİ SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI
Yüzlerinde maskeyle gelerek aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişiye kurşun yağdıran şüpheliler, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA ARAÇLARA KURŞUN İSABET ETTİ
Maskeli şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar çok sayıda araca da isabet ederken, bir aracın lastiğinin patlamasına neden oldu. Ayrıca bazı araçların gövdesine de kurşunlar isabet etti.

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