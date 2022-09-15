Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:35
02:55
Maltepe'de su borusu patladı, su metrelerce havaya yükseldi | Video 15.09.2022 | 11:38
02:55
İstanbul Maltepe'de su borusu patladı | Video 15.09.2022 | 11:31
01:04
00:36
Biber yüklü kamyonetin kaza yaptığı anlar kamerada | Video 15.09.2022 | 11:21
11:45
01:05
Adana'da narkotik operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı | Video 15.09.2022 | 11:00
00:23
Eskişehir’de sokak ortasında kavga anı kamerada | Video 15.09.2022 | 11:00
04:14
05:26
Esenyurt’ta maskeli saldırganlar 2 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu | Video 15.09.2022 | 10:15
00:33
01:12
Hakkari'de 'Eren Abluka-37' Operasyonu başlatıldı | Video 15.09.2022 | 10:22
02:51
KOM polisinden “Zincir” operasyonu | Video 15.09.2022 | 10:42
01:19
01:34
05:26
Esenyurt’ta maskeli saldırganlar 2 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu | Video 15.09.2022 | 10:18
01:27
01:10
4 ilde 260 vatandaşı dolandıran suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı | Video 15.09.2022 | 10:04
00:30
Ters yönde giden hafriyat kamyonu kamerada | Video 15.09.2022 | 09:24
01:32
Nemrut kraterindeki ayılar aç kalınca insanlara saldırdı | Video 15.09.2022 | 09:32
Esenyurt’ta yüzlerinde maskeyle gelen 2 kişi aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki araçlara da çok sayıda kurşun isabet ederken, kurşunlar bir aracın lastiğini patlattı. Olay anları ise kameraya yansıdı.
YARALILARIN YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU
Kanlar içinde yere yığılan yaralıların yardımına koşan vatandaşlar, bir yandan da durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
İLK GELEN AMBULANS AĞIR YARALI KİŞİYE YÖNLENDİRİLDİ
Olay yerine ilk gelen ambulans vatandaşlar tarafından ağır yaralı olan kişiye yönlendirilirken, hemen arkasından gelen ambulans ise diğer yaralıya müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
MASKELİ SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI
Yüzlerinde maskeyle gelerek aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişiye kurşun yağdıran şüpheliler, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
ÇOK SAYIDA ARAÇLARA KURŞUN İSABET ETTİ
Maskeli şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar çok sayıda araca da isabet ederken, bir aracın lastiğinin patlamasına neden oldu. Ayrıca bazı araçların gövdesine de kurşunlar isabet etti.