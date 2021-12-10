Esenyurt'ta milyonluk hırsızlık | Video

Esenyurt'ta bankadan para çektikten sonra takip ettikleri kişinin yaklaşık 4 milyon lira eden, 296 bin dolar ve 1000 Euro'sunu çalan iki şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 1200 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin otomobilin bagajındaki para dolu çantayı alma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Esenyurt'ta bankadan 296 bin dolar ile 1000 Euro para çeken mağdur, para dolu çantayı aracının bagajına koyarak hareket etti. Bir süre sonra otomobilini park eden mağdur aracın yanından ayrıldı. Bu sırada aracın yanına yaklaşan bir kişi bagajı açarak para dolu çantayı alarak kaçtı.Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma açıldı. Şüphelilerin mağdur kişiyi bankadan para çekmesinden itibaren takip ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin otomobilden para çaldıkları anların ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Polis yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından olayı gerçekleştiren iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Kocaeli ve Avcılar'da yapılan operasyonda Hüseyin K.(36) ile Sedat P.(38) gözaltına alındı. Şüphelilerden Sedat P.'nin daha önceden 36 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Polis şüphelilerin evinde yaptığı aramada 1200 dolar para ele geçirdi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.