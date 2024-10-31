Esenyurt’ta minibüs sürücüsü küçük çocuğu ezdi | Video
İstanbul Esenyurt’ta seyir halindeki minibüs sürücüsü, sokakta yürüyen küçük çocuğa çarpıp üzerinden geçerek yoluna devam etti. Kaza sonrası sürücü yakalanarak karakola götürülürken, hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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