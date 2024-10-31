Video Yaşam Esenyurt’ta minibüs sürücüsü küçük çocuğu ezdi | Video
Esenyurt’ta minibüs sürücüsü küçük çocuğu ezdi | Video

Esenyurt’ta minibüs sürücüsü küçük çocuğu ezdi | Video

31.10.2024 | 10:13

İstanbul Esenyurt’ta seyir halindeki minibüs sürücüsü, sokakta yürüyen küçük çocuğa çarpıp üzerinden geçerek yoluna devam etti. Kaza sonrası sürücü yakalanarak karakola götürülürken, hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki minibüs sürücüsü İshak T., o sırada sokakta yürüyen küçük çocuğa çarptı. Çocuğun üzerinden geçerek yoluna devam etti. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğu çevredeki vatandaşlar fark ederken ihbar üzerine sokağa ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.S. isimli çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan minibüs sürücüsü polis ekiplerince yakalanarak karakola götürülürken İshak T., çocuğu fark etmediğini söyledi. Hastaneye kaldırılan D.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken yaşanan kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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