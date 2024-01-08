Esenyurt’ta minibüste şok eden görüntü: Anne ve çocuğu yerde yuvarlandı | Vdieo
Esenyurt’ta çocukları ile minibüse binen yabancı uyruklu kadın, bir süre sonra yanlış araca bindiğini fark ederek inmek istedi. Ücret ödemeden inmek istediği için sinirlenen sürücü, bu duruma karşısında kapıyı açmayıp bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu araç içinde yere düştü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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