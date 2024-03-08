Esenyurt'ta Mobilyacılar Çarşısı'nda yangın paniği | Video

Esenyurt Koza Mahallesi Bahçeşehir Mobilyacılar Çarşısı'nda bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Çatıdan alevler yükselirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.