Esenyurt'ta motosikletlinin otomobile çarptığı feci kaza kamerada | Video
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Esenyurt'ta motosiklet sürücüsünün otomobile çarptığı anlar kameralara yansıdı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza geçtiğimiz pazartesi Esenkent Mahallesi'nde yaşandı. Yolda hızla ilerleyen motosikletli, yasak olmasına rağmen dönüş yapmaya çalışan otomobile çarptı. Kazada motosiklet üzerinden yola savrulan sürücü, ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.