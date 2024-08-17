Video Yaşam Esenyurt'ta narkotik operasyonu: 14 bin 14 adet epilepsi hapı ve uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
Esenyurt'ta narkotik operasyonu: 14 bin 14 adet epilepsi hapı ve uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

Esenyurt'ta narkotik operasyonu: 14 bin 14 adet epilepsi hapı ve uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

17.08.2024 | 10:52

Esenyurt'ta Narko TİM ekiplerince ilçe genelinde yürütülen çalışmalarda bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda tıbbi ilaç, uyuşturucu madde ve 1 adet pompalı tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Esenyurt'ta gece saatlerinde Esenyurt Asayiş Büro Amirliği Narko TİM ekiplerince ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmalarla Kadir Tolga Avcı isimli şüphelinin bir binanın önünde uyuşturucu madde ticareti yaptığı, aynı adresteki binanın en üst katında ise 2 büyük koli uyuşturucu madde bıraktığı tespit edildi.

UYUŞTURUCU MADDEYİ POLİSLERE TESLİM ETTİ
Ekiplerce belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla adrese gelen ekipler, Filiz Denizeri isimli bir kadınla karşılaştı. Denizeri'nin kapıyı açmasıyla evin girişinde ağzı açık iki koli içerisinde uyuşturucu madde olduğunu fark etti. Adreste bulunan kadın uyuşturucu maddeyi ekiplere teslim etti.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adreste bulunan koliyi muhafaza polis ekipleri, koli içerisindeki 14 bin 14 adet epilepsi hapı, 1 kilo 49 gram bonzai, 45 adet metilamfetamin hap, 51.84 gram amfetamin uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 4 bin 425 lira nakit parayı ele geçirdi.

ŞÜPHELİLERİN KARAKOLDAKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Olay yerinde şüpheliler, Narko TİM ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette GBT uygulaması yapılan şüphelilerin herhangi bir suç kaydının olmadığı tespit edildi. Sorgulama işlemlerinin ardından şüphelilerin 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan karakoldaki işlemleri devam ederken, adreste ele geçirilen pompalı tüfekte Mevlana Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
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