Esenyurt'ta okul servisi küçük çocuğu altına alıp böyle sürükledi | Video

Esenyurt'ta bir okul servisi, sokak arasında küçük çocuğa çarparak sürüklendi. O anlar kameralara yansıdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Çınar Mahallesi 1467 sokakta yaşandı. Okul servisi, sokak içerisinde küçük bir çocuğa çarptı. Minibüsün altında sürüklenen minik çocuk, ağır yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minik çocuk ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Dehşet anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.