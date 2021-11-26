Video Yaşam Esenyurt'ta okul servisi küçük çocuğu altına alıp sürükledi! Dehşet anları kamerada | Video
Esenyurt'ta okul servisi küçük çocuğu altına alıp sürükledi! Dehşet anları kamerada | Video

Esenyurt'ta okul servisi küçük çocuğu altına alıp sürükledi! Dehşet anları kamerada | Video

26.11.2021 | 14:37

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Esenyurt'ta bir okul servisi, sokak arasında küçük çocuğa çarparak sürüklendi. O anlar kameralara yansıdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgilere göre olay Çınar Mahallesi 1467 sokakta yaşandı. Okul servisi, sokak içerisinde küçük bir çocuğa çarptı. Minibüsün altında sürüklenen minik çocuk, ağır yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minik çocuk ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dehşet anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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