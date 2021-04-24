Video Yaşam Esenyurt'ta olay! 13 yaşındaki kızı kaçırmaya çalışan kişiyi, polis havaya ateş açarak kurtardı | Video

Esenyurt'ta olay! 13 yaşındaki kızı kaçırmaya çalışan kişiyi, polis havaya ateş açarak kurtardı | Video

Esenyurt'ta olay! 13 yaşındaki kızı kaçırmaya çalışan kişiyi, polis havaya ateş açarak kurtardı | Video
24.04.2021 | 10:58

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Esenyurt'ta sokakta oynayan 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli, mahalleli tarafından yakalandı. Olayı duyan vatandaşların linç etmek istediği şüpheli, polis ekiplerinin havaya ateş açması sonucu arabaya bindirilerek götürüldü.

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Olay, dün akşam saatlerinde İnönü mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde arkadaşlarıyla oynayan 13 yaşındaki kız çocuğunu yoldan geçen bir adam yanına çağırdı. Kız çocuğunun elinden tutan şüpheli, mahalleden ayrılmaya çalıştığı sırada durumu fark eden vatandaşlar tepki göstererek adamın üzerine yürüdü. Kız çocuğunun ailesinin de olaya dahil olmasıyla ortalık bir anda savaş alanına döndü.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Olayın büyümesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şüpheliyi gözaltına alarak polis aracına bindirmek istedi. Ancak şüpheliyi linç etmek isteyen vatandaşlar ekip arabası içinde saldırmaya çalıştı. Arada kalan polis ekipleri havaya ateş açarak vatandaşları dağıttı. Araca bindirilen şüpheli olay yerinden uzaklaştırıldı. Aile karakola giderek davacı olduğu öğrenildi. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

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