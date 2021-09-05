Esenyurt'ta ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza kamerada | Video

Esenyurt’ta kontrolden çıkan hafif ticari araç karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, 13:00 sıralarında Esenyurt 19 Mayıs bulvarı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü yokuş aşağı ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüjü aştı daha sonra karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken 3 kişi kazada yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırırdı. Kazanın olduğu bölgede yoğun trafik meydana geldi. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.