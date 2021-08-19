Esenyurt’ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video

Esenyurt’ta daha önceden aralarına husumet bulunan iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga da ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Mehterçeşme mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, kız meselesi yüzünden aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışma kavgaya dönüşünce iki gruptan onlarca şahıs birbirine saldırdı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu olayda ortalık savaş alanına dönerken, yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.