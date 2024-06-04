Video Yaşam Esenyurt’ta otluk alanı ateşe veren şahıs yakalandı | Viswo
Esenyurt’ta otluk alanı ateşe veren şahıs yakalandı | Viswo

Esenyurt’ta otluk alanı ateşe veren şahıs yakalandı | Viswo

04.06.2024 | 10:05

Esenyurt’ta otluk alanı ateşe veren şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olayla ilgili polis ekipleri şahsın kimliğini tespit ederek yakalarken adamın otları ateşe verdiği o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün öğle saatlerinde Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda yürüyen Kazım K. isimli adam, kenardaki otluk alana yöneldi. Bir süre etrafa bakan şahıs, otları ateşe vererek olay yerinden ayrıldı. Otluk alanın yandığını gören vatandaşlar yangını söndürmeye çalışırken Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafında konu ile ilgili çalışma başlatıldı. Şahsın kimliği ve ikamet ettiği evin tespit edilmesinin ardından ekiplerce karakola götürüldü. Şahsa genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasından işlem yapıldı. Kazım K.'nın otları ateşe vererek yürümeye devam ettiği o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta otluk alanı ateşe veren şahıs yakalandı | Viswo 01:02
Esenyurt’ta otluk alanı ateşe veren şahıs yakalandı | Viswo 04.06.2024 | 10:05
SON DAKİKA: Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! | Video 00:46
SON DAKİKA: Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! | Video 04.06.2024 | 10:35
SON DAKİKA! Kayseri’de eğitim uçağı düştü! İşte ilk görüntüler | Video 02:22
SON DAKİKA! Kayseri'de eğitim uçağı düştü! İşte ilk görüntüler | Video 04.06.2024 | 10:34
Gençlerden kanalda boğulmaya karşı ’Adana usulü’ güvenlik önlemi | Video 02:30
Gençlerden kanalda boğulmaya karşı 'Adana usulü' güvenlik önlemi | Video 04.06.2024 | 10:13
Gaziantep’te 2 milyon 670 bin TL değerinde sahte terlik ele geçirildi | Video 00:34
Gaziantep'te 2 milyon 670 bin TL değerinde sahte terlik ele geçirildi | Video 04.06.2024 | 09:36
Sarıyer’de gecekondu alev alev yandı: Yaşlı kadını, komşusu kurtardı | Video 03:55
Sarıyer'de gecekondu alev alev yandı: Yaşlı kadını, komşusu kurtardı | Video 04.06.2024 | 09:36
Bursa’da araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 02:43
Bursa’da araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 04.06.2024 | 09:22
Erzincan’da 8 adrese eş zamanlı operasyon | Video 00:37
Erzincan’da 8 adrese eş zamanlı operasyon | Video 04.06.2024 | 09:21
İndirim kavgasında çılgına dönen kadın ilk kez konuştu | Video 01:37
İndirim kavgasında çılgına dönen kadın ilk kez konuştu | Video 04.06.2024 | 09:17
Şişli’de ters yöne giren alkollü sürücünün sokağı birbirine kattığı anlar kamerada: 2 yaralı | Video 05:43
Şişli’de ters yöne giren alkollü sürücünün sokağı birbirine kattığı anlar kamerada: 2 yaralı | Video 04.06.2024 | 09:13
Aksaray’da kadına şiddet! Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü | Video 00:24
Aksaray'da kadına şiddet! Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü | Video 04.06.2024 | 09:10
Kars’ta angut kuşlarının kavgası kamerada | Video 03:20
Kars’ta angut kuşlarının kavgası kamerada | Video 04.06.2024 | 08:50
Genç çifti Kapadokya tatili ayırdı: 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti | Video 01:37
Genç çifti Kapadokya tatili ayırdı: 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti | Video 04.06.2024 | 08:48
Ataşehir’de 6 aracın karıştığı kaza kamerada: Ortalık savaş alanına döndü | Video 04:00
Ataşehir’de 6 aracın karıştığı kaza kamerada: Ortalık savaş alanına döndü | Video 03.06.2024 | 16:07
Bahçelievler’de akıl almaz soygun: Kuyumcunun alt katından kasaya delik açıp, 4 kilo altın çaldılar | Video 01:14
Bahçelievler’de akıl almaz soygun: Kuyumcunun alt katından kasaya delik açıp, 4 kilo altın çaldılar | Video 03.06.2024 | 16:07
Polisin durdurduğu sürücü hem alkollü hem ehliyetsiz çıktı | Video 02:03
Polisin durdurduğu sürücü hem alkollü hem ehliyetsiz çıktı | Video 03.06.2024 | 16:02
Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı | Video 00:38
Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı | Video 03.06.2024 | 16:02
Amasya’da Pontus Rum Krallığı dönemine ait 582 sikke ele geçirildi | Video 00:53
Amasya’da Pontus Rum Krallığı dönemine ait 582 sikke ele geçirildi | Video 03.06.2024 | 15:04
Hastane önünde itfaiye ekiplerinden çivi çıkarma operasyonu | Video 02:59
Hastane önünde itfaiye ekiplerinden çivi çıkarma operasyonu | Video 03.06.2024 | 14:54
Uyuşturucu taciri jandarmanın operasyonuyla yakalandı | Video 02:00
Uyuşturucu taciri jandarmanın operasyonuyla yakalandı | Video 03.06.2024 | 14:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA