Esenyurt’ta otluk alanı ateşe veren şahıs yakalandı | Viswo 04.06.2024 | 10:05 Esenyurt’ta otluk alanı ateşe veren şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olayla ilgili polis ekipleri şahsın kimliğini tespit ederek yakalarken adamın otları ateşe verdiği o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda yürüyen Kazım K. isimli adam, kenardaki otluk alana yöneldi. Bir süre etrafa bakan şahıs, otları ateşe vererek olay yerinden ayrıldı. Otluk alanın yandığını gören vatandaşlar yangını söndürmeye çalışırken Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafında konu ile ilgili çalışma başlatıldı. Şahsın kimliği ve ikamet ettiği evin tespit edilmesinin ardından ekiplerce karakola götürüldü. Şahsa genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasından işlem yapıldı. Kazım K.'nın otları ateşe vererek yürümeye devam ettiği o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasıyla görüntülendi.