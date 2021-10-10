Video Yaşam Esenyurt'ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Esenyurt'ta otomobil takla attı: 1 yaralı

Esenyurt'ta otomobil takla attı: 1 yaralı

10.10.2021 | 08:50

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OTOMATİK OYNAT

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Esenyurt'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje çarptı ardından da takla attı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

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Kaza, 04.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti, Haramidere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Fethi Nalcıoğlu iş çıkışı arkadaşlarıyla buluşmak üzere 34 AE 6080 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Haramidere Mevkii'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çarptı ardından da takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nalcıoğlu ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından, İBB'ye bağlı ekipler yolda kumlama çalışması yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından trafik normale döndü.

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