Video Yaşam Esenyurt'ta otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya böyle fırladı | Video
Esenyurt'ta otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya böyle fırladı | Video

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya böyle fırladı | Video

24.10.2021 | 10:00

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Esenyurt’ta para bozdurduktan sonra dükkanına gitmek için yolun karşısına geçen berbere araba çarptı. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, metrelerce havaya fırlayan adam ağır yaralandı.

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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumali Köktaş (57) para bozdurmak için çalıştığı berber dükkanından çıkıp, karşıdan karşıya geçerken caddeden hızla gelen araba çarptı. Köktaş, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar Köktaş'ın yardımına yetişti. Yaşanan olay sonrası Köktaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan Köktaş'ın 3 gün boyunca yoğun bakımda kaldığı ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

"ADAMI İLERİYE KADAR FIRLATTI"
Olay anını gören bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Arkadaş para bozdurmak için karşıya geçti. Sağına soluna da bakarak gitti. Yolun bu kısmına geldiğinde çok hızla gelen bir araba, adamı ileriye kadar fırlattı. Arkadaşın çenesi ve boyun kemiği kırılmış. Yoğun bakımdan çıktı" dedi.

FECİ KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Köktaş'ın karşıdan karşıya geçişi sırasında sağına soluna bakması ve hızla gelen aracın ise kendisine çarparak metrelerce öteye fırlattığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise çevredeki vatandaşların yardıma koşmaları yer alıyor.

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