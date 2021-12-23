Video Yaşam Esenyurt’ta pazar arabası ve çocuk bisikleti çalan hırsız kamerada | Video
Esenyurt’ta pazar arabası ve çocuk bisikleti çalan hırsız kamerada | Video

Esenyurt’ta pazar arabası ve çocuk bisikleti çalan hırsız kamerada | Video

23.12.2021 | 09:27

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Esenyurt’ta girdiği apartmanlarda ne bulsa çalan hırsız, vatandaşa pes dedirtti. Girdiği binada, pazar arabası ve çocuk bisikletini çalarken kameralara yansıyan hırsızın rahatlığı dikkat çekti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartman kapısının açık olduğunu gören şahıs, içeriye girerek gezinmeye başladı. Tek tek katları dolaşan hırsız, gözüne kestirdiği çocuk bisikleti ve pazar arabasını çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlığın farkına varan bina sakinleri ise kendilerince önlem almaya çalıştı. Hırsızlık anlarından bazı karelerin fotoğrafını alan apartman sakinleri, apartman girişlerine "Dikkat mahallemizde hırsız var" yazılı afişler asarak çevredekileri uyardı. Yaşanan hırsızlık anlarında ise rahatlığı ile dikkat çeken şahıs, bina içerisindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"BEN KENDİ APARTMANIMDA BU KADAR RAHAT GEZMİYORUM"
Yaşanan hırsızlık anları hakkında konuşan apartman sakini İsa Kaya, "Hırsızlardan bıktık artık. Daha öncede çocuğumun ayakkabıları çalındı ve önlem olsun diye güvenlik kamerası taktırdık. Fakat hiçbir şey değişmedi. Yani resmen gözümüzün içine baka baka binalarımıza girmeye devam ediliyor. Yaklaşık 3 dakika içerisinde bütün katları geziyor. Gözüne kestirdiği çocuk bisikleti ve pazar arabasını alarak kayıplara karışıyor. Bu insanların artık yüzleri de kızarmıyor. Vallahi hırsız o kadar utanmıyor ki resmen kameralara bakarak giriyor apartmana. Ben bahçe katındayım üst katlara çıkarken utanıyorum. Bu adam ise kendi apartmanı gibi geziyor. Zaten vizyonsuz da, kuruşluk şey çalıyor. Hırsızlık yaptığına değmez, 20, 30 TL ederi var aldıklarının.

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