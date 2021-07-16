Video Yaşam Esenyurt’ta pazarcılar arasında kavga kamerada | Video

Esenyurt’ta pazarcılar arasında kavga kamerada | Video

Esenyurt’ta pazarcılar arasında kavga kamerada | Video
16.07.2021 | 10:50

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Esenyurt’ta pazarcılar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada pazar savaş alanına dönerken, kavga anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün Esenyurt'ta bulunan bir pazar yerinde meydana geldi. Pazarcılar arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda onlarca pazarcı birbirlerine saldırdı. Bazı pazar tezgahlarının da kırıldığı kavga, çevredeki diğer pazarcı ve vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Pazarcıların kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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