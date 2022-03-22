Esenyurt'ta pizza hırsızlığı kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Dev kayaların düştüğü korku sitesinde 'heyelan' kabusu! | Video 22.03.2022 | 10:48
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Hayalet Kumarhane’ye baskın! | Video 22.03.2022 | 13:03
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Instagram hesaplarını ele geçirip 1,5 milyonluk vurgun yapmışlar! | Video 22.03.2022 | 13:02
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Samsun'da yurda kaçak giren 5 afgan yakalandı | Video 22.03.2022 | 13:00
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Avcılar'da bina çöktü, çevredekiler ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 22.03.2022 | 12:26
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Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu | Video 22.03.2022 | 12:18
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Dünyanın en uzun ikinci yatı Marmaris’te | Video 22.03.2022 | 11:26
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Konsol çetesi çökertildi | Video 22.03.2022 | 10:59
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Yangın söndürme tüpünün tozundan önünü göremedi, yanan araca çarptı | Video 22.03.2022 | 09:54
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İzmir’de korkutan manzara! 30 metre çekilen deniz böyle görüntülendi | Video 22.03.2022 | 10:21
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Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı | Video 22.03.2022 | 09:58
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Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı | Video 22.03.2022 | 10:05
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Sarıkamış’ta boz ayının insan maketiyle sınavı kamerada | Video 22.03.2022 | 10:06
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mart 2022 Salı atv izle! | Video 22.03.2022 | 10:15
Esenyurt'ta kimliği belirsiz şahıs, gece saatlerinde bir apartmanın önüne sipariş için park edilen kurye motosikletinden 2 kutu pizza çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.