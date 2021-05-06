Esenyurt'ta pompalı tüfekli ve sopalı komşu kavgası kamerada | Video

Esenyurt'ta yabancı uyruklu komşusunun gürültü yaptığını iddia ederek sokağa çıkan şahıslar, pompalı tüfek ve sopalarla dakikalarca sokak ortasında hararet ve tehditler savurdu. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, önceki gece Esenyurt'un Sultaniye mahallesinde meydana geldi. İddialara göre yabancı uyruklu komşusunun gürültü yapmasına sinirlenen şahıslar uzun süre apartmanda tartıştıktan sonra silah ve sopalarla sokağa çıktı. Dakikalarca sokak ortasında bağıran ve hakaret eden şahıslar, yabancı uyruklu komşularını öldürmekle tehdit etti. Çevredeki vatandaşların durumu polis ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, şahısları polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili şahısların ifadelerini aldı. Yaşanan kavga anı ise vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde pompalı tüfekli bir şahısın komşularına hakaret ve tehdit etmesi yer aldı.