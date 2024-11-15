Video Yaşam Esenyurt'ta sağlık malzemeleri üreten fabrikada yangın
Esenyurt'ta sağlık malzemeleri üreten fabrikada yangın

Esenyurt'ta sağlık malzemeleri üreten fabrikada yangın

15.11.2024 | 11:43

İstanbul Esenyurt Osmangazi Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki sağlık malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

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