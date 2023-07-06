Video Yaşam Esenyurt'ta sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı | Video
Esenyurt'ta sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı | Video

Esenyurt'ta sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı | Video

06.07.2023 | 13:36

ESENYURT'ta sahte kanser ilacı ve sahte botoks ilacı üretimi yapıldığı tespit edilen 15 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira değerinde sahte ilaç ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kanser ilacı ve sahte botoks ilacı üretimi yapıldığı tespit edilen 15 adrese operasyon düzenledi. 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, paketlenerek satışa hazır hale getirilen piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan sahte ilaç ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ise İstanbul'da eczanesi olduğu ve piyasadaki gerçek ilaçların barkotlarını ve karekodlarını kopyalayarak ilaç takip sistemine yakalanmadan ilaçların satışını gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Merdivenden düştü denilen 4 yaşındaki Halid, dayısının otomobilinin altında kalmış | Video 02:59
"Merdivenden düştü" denilen 4 yaşındaki Halid, dayısının otomobilinin altında kalmış | Video 06.07.2023 | 13:30
Kadıköy’de trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza | Video 00:51
Kadıköy’de trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza | Video 06.07.2023 | 13:30
Diyarbakır’da kaçak elektrik kontrolü yapan enerji şirketi ekibine taşlı saldırı | Video 01:11
Diyarbakır'da kaçak elektrik kontrolü yapan enerji şirketi ekibine taşlı saldırı | Video 06.07.2023 | 13:31
Kağıthane’de 5 kilogram altının çalındığı kuyumcu soygunu kamerada | Video 03:45
Kağıthane'de 5 kilogram altının çalındığı kuyumcu soygunu kamerada | Video 06.07.2023 | 13:30
Esenyurt’ta sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı | Video 03:54
Esenyurt'ta sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı | Video 06.07.2023 | 13:36
Sultangazi’de elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada | Video 02:09
Sultangazi'de elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada | Video 06.07.2023 | 13:40
Motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen kıza böyle çarptı | Video 01:01
Motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen kıza böyle çarptı | Video 06.07.2023 | 13:36
Patronunu boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı | Video 01:59
Patronunu boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı | Video 06.07.2023 | 13:29
Siyah duman saçarak ilerleyen eski model belediye otobüsü tepki çekti | Video 00:18
Siyah duman saçarak ilerleyen eski model belediye otobüsü tepki çekti | Video 06.07.2023 | 12:21
Araç göstergesindeki uyarıyla indiler, yanan araca müdahale edemediler | Video 01:02
Araç göstergesindeki uyarıyla indiler, yanan araca müdahale edemediler | Video 06.07.2023 | 12:21
Kırmızı ışıkta yavaşlayan kamyona arkadan çarptı | Video 00:58
Kırmızı ışıkta yavaşlayan kamyona arkadan çarptı | Video 06.07.2023 | 12:21
Görüntüler pes dedirtti! Gelin eline silahı aldı, ateş etti | Video 01:02
Görüntüler pes dedirtti! Gelin eline silahı aldı, ateş etti | Video 06.07.2023 | 12:21
Ağrı’da mest eden ’Süper Ay’ manzarası | Video 00:31
Ağrı'da mest eden 'Süper Ay' manzarası | Video 06.07.2023 | 12:21
Ataşehir’de kadına saldıran köpeğin sahibi adliyeye sevk edildi | Video 00:12
Ataşehir'de kadına saldıran köpeğin sahibi adliyeye sevk edildi | Video 06.07.2023 | 12:11
Sokaktaki araçtan açılan ateş iş yerinde paniğe neden oldu! O anlar kamerada | Video 04:05
Sokaktaki araçtan açılan ateş iş yerinde paniğe neden oldu! O anlar kamerada | Video 06.07.2023 | 11:56
Görüntüler pes dedirtti: Gelin eline silahı aldı, ateş etti | Video 01:02
Görüntüler pes dedirtti: Gelin eline silahı aldı, ateş etti | Video 06.07.2023 | 11:52
Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 75 tutuklama | Video 01:54
Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 75 tutuklama | Video 06.07.2023 | 11:37
Beyazıt’taki silahlı çatışma davasında 3 sanığa tahliye | Video 00:58
Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında 3 sanığa tahliye | Video 06.07.2023 | 11:30
Esenler’de pencereden evi gözetleyen şüpheli çığlığı duyunca kaçtı! O anlar kamerada | Video 08:15
Esenler'de pencereden evi gözetleyen şüpheli çığlığı duyunca kaçtı! O anlar kamerada | Video 06.07.2023 | 11:02
Şanlıurfa’da cinayet zanlısı fıstık tarlasında böyle yakalandı | Video 01:29
Şanlıurfa’da cinayet zanlısı fıstık tarlasında böyle yakalandı | Video 06.07.2023 | 11:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA