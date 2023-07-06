Esenyurt'ta sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı | Video
ESENYURT'ta sahte kanser ilacı ve sahte botoks ilacı üretimi yapıldığı tespit edilen 15 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira değerinde sahte ilaç ele geçirildi.
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