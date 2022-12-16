Esenyurt’ta sahte doktor tartışması kamerada | Video

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Esenyurt’ta özel bir hastaneye yeğenini götüren vatandaş, doktorunun hareketlerinden şüphelenerek hastane kimlik kartını görmek isteyince vatandaş ile sahte olduğu sanılan doktor arasında tartışma çıktı. Hastane başhekiminin “Ben bu adamı tanımıyorum” demesi ile ortalık karışırken sahte sanılan doktorun o hastanede kaydı olmadığı, başka bir doktorun yerine çalıştığı öğrenildi.
DOKTOR SAHTE DEĞİL HASTANEYE KAYITSIZ ÇIKTI
Polis ekiplerinin gelmesi ile tartışma son bulurken, doktorun hastanede çalışmadığı öğrenildi. Başka bir doktorun kaşesi ile yarı zamanlı olarak hastanede görev yapan şahsın, kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edildi. Hastaneye yeğenini götüren Özgür Gündem, doktordan şikayetçi olurken, yaşanan o tartışma anları kameraya yansıdı.
"KİMLİĞİNİ GÖRMEK İSTEDİM"
Hastanede kendilerini muayene eden doktordan şüphelenen Özgür Gündem, "Bir özel hastaneye yeğenimi getirerek tedavi etmek istedim. Ateşi, kusması ve halsizliği vardı. Nazmi Uğur adında bir doktora girdik. Bize kaşe ve isim verirken biz orada doktorun hareketleri ve davranışlarından kuşkulandık. Doktor isminin Mehmet olduğunu söyledi. Raporu çıkarırken de Nazmi Uğur diye bir doktor ismi verildi. Hastane kayıtlarına baktığım zaman Nazmi Uğur çok farklı bir kişi bizi muayene eden başka bir insandı. Kimliğini görmek istedim. Bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Başhekim geldiğinde 'Ben bu adamı tanımıyorum' dedi. Ondan dolayı da biz polisi aradık. Karakola ifade vermeye geldik. Zaten doktor bizimle görüşme yapmadı. Yanındaki sekreter sürekli, 'Kusma, ateş var mı, nasıl durumu' diye sorular sordu. Doktor bizimle ilgilenmedi. Ben o an kuşkulandım. Doktorun sorması gerekeni sekreter soruyordu. Bize teşhis koydu. Serum ve damar yolundan enjeksiyon verildi. Bize domuz gribi var denildi. Zaten karakoldan çıktıktan sonra hastayı farklı hastaneye götüreceğiz" dedi.