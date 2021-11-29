Esenyurt’ta ‘sara hastası’ genç fenalaşarak bayıldı, hasta yakınları sağlık çalışanını darp etti! | Video
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Esenyurt’ta ‘sara hastası’ genç cadde üstünde aniden fenalaşarak bayıldı. İddiaya göre gencin yakınları o sırada yoldan geçen ve içinde hastası olan bir ambulansı durdurarak "onu bırak bunu al" dedi. Kabul etmeyen sağlık çalışanına önce hakaret eden hasta yakınları, sonra da sürücüyü darp etti.
Olay, saat 21.30 sıralarında Esenyurt Ondokuz Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bulunan düğün salonundan çıkan ve 'sara hastası' olduğu öğrenilen genç, birden fenalaşarak bayıldı. Düğün salonundan çıktıklarında durumu gören gencin yakınları, olay yerine toplandı. Hasta yakınları, o sırada yoldan geçen ve içinde hastası olan bir ambulansı durdurarak "onu bırak bunu al" dedi. Sağlık çalışanı talebi reddetmesi üzerine önce hakaret yedi sonrasında ise darp edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, caddede toplanan kalabalığı dağıtarak yaşanan kavganın büyümesini önledi. Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra ise sara hastası genç hastaneye kaldırıldı.
SARA HASTASI GENCİN BAYILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Sara hastası genç, bayıldıktan sonra herkesin başına toplandığını ve bir arbede yaşandığını ifade eden esnaf Celal Fidan, "Sara hastası olduğunu söylediler. Daha sonra herkes düğün salonundan çıkıp düşen şahsın başına toplandı. Sağlık ekiplerine haber verildi. Bir arbede yaşanmış. Sağlık çalışanlarına saldırı olmuş" dedi.
Hasta yakınlarının, sağlık çalışanına hakaret ederek vurduklarını söyleyen İslam Kaşıkçı ise, "Karşıda oturuyorduk. Genç arkadaş sara hastasıymış, dönerek yere düştü. O sırada bir ambulans geçiyordu. İçinde de hastası vardı. Ambulansın önünü kesip durdurdular. Sağlık çalışanı 'İçeride hastam var. Hastaneye yetişmem lazım' dedi. Diğerleri içerideki hastayı görmesine rağmen inanmadı. 'Onu bırak. Bunu al, onun yerine' diye çıkıştılar. Sağlık çalışanına tepki gösterdiler. Ağır hakaretler ettiler. Sonra da içlerinden bir tanesi sağlık çalışanına vurdu" diye konuştu.