Esenyurt'ta şaşırtan hırsızlık güvenlik kamerasında | Video

Esenyurt'ta gece saatlerinde sokakta dolaşan 2 hırsız, 1. kattaki evin balkonuna asılan battaniyeyi çaldı. Bir aracın üstüne tırmanarak hırsızlık yapan biri kadın 2 şahsın ilginç hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.