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OTOMATİK OYNAT
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Esenyurt'ta şaşırtan hırsızlık güvenlik kamerasında | Video 11.01.2022 | 14:05
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Aksaray'da kaybolan 15 yaşındaki kız Bursa'da bulundu | Video 11.01.2022 | 13:24
Esenyurt'ta gece saatlerinde sokakta dolaşan 2 hırsız, 1. kattaki evin balkonuna asılan battaniyeyi çaldı. Bir aracın üstüne tırmanarak hırsızlık yapan biri kadın 2 şahsın ilginç hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.