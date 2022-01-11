Video Yaşam Esenyurt'ta şaşırtan hırsızlık güvenlik kamerasında | Video
Esenyurt'ta şaşırtan hırsızlık güvenlik kamerasında | Video

Esenyurt'ta şaşırtan hırsızlık güvenlik kamerasında | Video

11.01.2022 | 14:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Bursa’da 20’ye yakın liseli kız öğrencinin kavgası kamerada | Video 00:23
Son Dakika: Bursa'da 20'ye yakın liseli kız öğrencinin kavgası kamerada | Video 11.01.2022 | 15:04
Tarihi mezarlıktan kartpostallık kar manzaraları | Video 03:33
Tarihi mezarlıktan kartpostallık kar manzaraları | Video 11.01.2022 | 14:54
Öldürülen Avukat Dilara Yıldız’ın bu görüntüleri izleyenleri yasa boğdu | Video 02:20
Öldürülen Avukat Dilara Yıldız'ın bu görüntüleri izleyenleri yasa boğdu | Video 11.01.2022 | 14:49
Düzce’de tarihi operasyon! 98 yakalama kararı | Video 00:53
Düzce’de tarihi operasyon! 98 yakalama kararı | Video 11.01.2022 | 14:31
Güpegündüz sırtından bıçaklandı | Video 00:59
Güpegündüz sırtından bıçaklandı | Video 11.01.2022 | 14:31
Esenyurt’ta şaşırtan hırsızlık güvenlik kamerasında | Video 03:20
Esenyurt'ta şaşırtan hırsızlık güvenlik kamerasında | Video 11.01.2022 | 14:05
Marmaris’te aşırı yağış derenin istinat duvarını yıktı! Yağmur suları caddeyi göle çevirdi | Video 03:01
Marmaris’te aşırı yağış derenin istinat duvarını yıktı! Yağmur suları caddeyi göle çevirdi | Video 11.01.2022 | 14:19
SON DAKİKA: Ahmet Çalık’ın öldüğü trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı 00:42
SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın öldüğü trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı 11.01.2022 | 14:03
Gece yarısı altı dükkanın camlarını taşla indirdi | Video 00:40
Gece yarısı altı dükkanın camlarını taşla indirdi | Video 11.01.2022 | 13:37
Bursa’da dehşet anları kamerada! Kimse ne olduğunu anlayamadı | Video 00:34
Bursa'da dehşet anları kamerada! Kimse ne olduğunu anlayamadı | Video 11.01.2022 | 13:38
İçerisi şampiyonlar ligi gibi! Kolpaçino kumarhanesine bir baskın daha | Video 02:13
"İçerisi şampiyonlar ligi gibi!" Kolpaçino kumarhanesine bir baskın daha | Video 11.01.2022 | 13:35
SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık’ın cenazesini morgdan yakınları gözyaşları içinde aldı 03:48
SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık'ın cenazesini morgdan yakınları gözyaşları içinde aldı 11.01.2022 | 12:39
Gaziantep’te bir garip sahte dolar hikayesi | Video 04:47
Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi | Video 11.01.2022 | 13:35
Fatih’te yangın paniği: Çatı alevlere teslim oldu | Video 06:06
Fatih'te yangın paniği: Çatı alevlere teslim oldu | Video 11.01.2022 | 13:35
Kadıköy’de yediler içtiler, hesaba gelince ortadan kayboldular | Video 03:07
Kadıköy'de yediler içtiler, hesaba gelince ortadan kayboldular | Video 11.01.2022 | 13:34
Yanlış kişiye gönderilen mesaj hayatlarını mahvetti | Video 05:04
Yanlış kişiye gönderilen mesaj hayatlarını mahvetti | Video 11.01.2022 | 13:29
Gaziantep’te sahte alkolden ölenlerin sayısı 10’a yükseldi | Video 01:11
Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi | Video 11.01.2022 | 13:26
Rektör Özkan ’Asiye’nin maalesef yüz felci var’’ | Video 01:19
Rektör Özkan 'Asiye'nin maalesef yüz felci var'' | Video 11.01.2022 | 13:24
Aksaray’da kaybolan 15 yaşındaki kız Bursa’da bulundu | Video 02:27
Aksaray'da kaybolan 15 yaşındaki kız Bursa'da bulundu | Video 11.01.2022 | 13:24
Kolombiya’daki operasyonun sonu İstanbul’da bitti! Tonlarca uyuşturucuyu getirdikleri yöntem şoke etti | Video 05:32
Kolombiya'daki operasyonun sonu İstanbul'da bitti! Tonlarca uyuşturucuyu getirdikleri yöntem şoke etti | Video 11.01.2022 | 13:06

Esenyurt'ta gece saatlerinde sokakta dolaşan 2 hırsız, 1. kattaki evin balkonuna asılan battaniyeyi çaldı. Bir aracın üstüne tırmanarak hırsızlık yapan biri kadın 2 şahsın ilginç hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA