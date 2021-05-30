Video Yaşam Esenyurt’ta şebeke suyundan zehirlenme iddiası | Video

Esenyurt’ta şebeke suyundan zehirlenme iddiası | Video

Esenyurt’ta şebeke suyundan zehirlenme iddiası | Video
30.05.2021 | 10:11

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Esenyurt’ta yaşayan çok sayıda yetişkin ve çocuk, şebeke suyundan zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere akın etti. Yaklaşık 100’ün üzerinde hastanelere müracaat olduğu öğrenilirken, hastaların kusma, ishal ve bulantı şikayetlerinin ortak olduğunu öğrenildi. Yetkililerin su örnekleri alıp konuyla ilgili inceleme yaptığı belirtildi.

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İddiaya göre, Esenyurt'ta yaşayan vatandaşlar kusma ve ateş problemiyle hastaneye gitti. Hastanede tetkikleri yapılan vatandaşlar tedavilerinin ardından evlerine gönderildi. Ancak başka kişilerin de aynı sorunla hastaneye gitmesi üzerine içme suyundan şüphelenen vatandaşlar durumu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine içme sularından numune alınarak test için laboratuvarlara götürüldü. Bir hasta yakını ise doktorun kendilerine şebeke suyuna lağım suyunun karıştığında şüphelendiklerini ve bir süre tedbir amaçlı olarak hazır yani paketli sulardan tüketmelerini tavsiye ettiğini söyledi.

"İÇME SUYUNA LAĞIM SUYUNUN KARIŞTIĞINI SÖYLEDİLER"
Rahatsızlanan çocuklardan birinin yakını olan Hamza Barlıt, "Çocuğu mide bulantısından dolayı getirdik. Doktorlar içerde içme suyuna lağım suyunun karıştığını söylediler. Ondan dolayı birkaç gündür böyle şikayetler varmış. İçme suyu içmeyin dışarıdan hazır su için dediler. Serum bağladılar bekliyoruz. Yukarıda da çocuk müşahede dolu hepsi. Hepsi serum bağlı hepsi de bu şikayetten dolayı gelmiş. Hepsi çocuk bir kaç tane de yetişkin var. Acildeki doktor söyledi bize böyle bir salgın varmış. Su temizlenmiş dedi ama hala devam ediyormuş, siz tedbir amaçlı hazır su için dedi" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN ÇOCUKLAR AYNI ŞİKAYETLE GELİYOR"
Çocuğu rahatsızlanan Murat Yağcı ise, "Kendi çocuğumu getirdim. Aşırı ishal oldu o şikayetle getirdik. Her hangi bir şey de vermedik. Su gibi akıyor çocukta. Sabah 10-11 civarı başladı. Bir şey de söylemediler. Farklı bir şey yemedi sadece mama veriyoruz çocuğa. İSKİ suyu çeşme suyu kullanıyoruz. Bize sudan dolayı zehirlenmeyle ilgili bilgi gelmedi. Şimdi bakıyorum bütün çocuklar aynı şikayetle geliyor. Bizim de şüphemiz odur hadi benim çocuğum gıda zehirlenmesi oldu. Buradaki çocukların hepsi mi gıda zehirlenmesi aynı gıdayı mı yediler. Biz ondan şüpheleniyoruz" dedi.

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