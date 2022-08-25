Esenyurt'ta sel sularına kapılan çocuk son anda kurtarıldı! Can pazarı kamerada | Video
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İstanbul Esenyurt’ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından sel sularına kapılan bir çocuk son anda kurtarıldı.