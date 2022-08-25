Video Yaşam Esenyurt'ta şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanıyor | Video
Esenyurt'ta şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanıyor | Video

Esenyurt'ta şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanıyor | Video

25.08.2022 | 09:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanıyor | Video 02:32
Esenyurt'ta şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanıyor | Video 25.08.2022 | 09:45
Adana’da korna kavgasında sopa ve yumruklar konuştu | Video 00:40
Adana’da korna kavgasında sopa ve yumruklar konuştu | Video 25.08.2022 | 09:57
İstanbul’da sağanak başladı: Esenyurt’u yine su bastı! | Video 06:14
İstanbul’da sağanak başladı: Esenyurt’u yine su bastı! | Video 25.08.2022 | 09:27
Ankara’da DEAŞ’a yardım eden 13 kişi gözaltında | Video 01:35
Ankara’da DEAŞ’a yardım eden 13 kişi gözaltında | Video 25.08.2022 | 09:43
Arnavutköy’de sağanak yağış nedeniyle sokak göle döndü | Video 02:56
Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle sokak göle döndü | Video 25.08.2022 | 09:24
Eski iş yerini soydu! Sivil Güven Timleri yakaladı | Video 00:53
Eski iş yerini soydu! Sivil Güven Timleri yakaladı | Video 25.08.2022 | 09:06
Son Dakika: Meteoroloji’den İstanbul dahil 11 kent için kuvvetli yağış uyarısı | Video 03:47
Son Dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 kent için kuvvetli yağış uyarısı | Video 25.08.2022 | 09:08
CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın’ın faşizan tutumu komşularını şoke etti! Hem ırkçı hem öfkeli | Video 01:15
CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın’ın faşizan tutumu komşularını şoke etti! Hem ırkçı hem öfkeli | Video 25.08.2022 | 09:05
Afyonkarahisar’da yürekleri ağza getiren otobüs kazası | Video 01:03
Afyonkarahisar’da yürekleri ağza getiren otobüs kazası | Video 25.08.2022 | 08:25
Esenler’de kan donduran kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı | Video 01:25
Esenler’de kan donduran kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı | Video 25.08.2022 | 08:25
Edirne’de sağanak yağış etkili oldu | Video 01:16
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu | Video 25.08.2022 | 08:25
Gelibolu’da trafik kazası: 1 ölü | Video 01:08
Gelibolu’da trafik kazası: 1 ölü | Video 25.08.2022 | 08:25
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu sorusu! İşte doğru cevaptan sonra yaşanan o diyalog | Video 00:29
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu sorusu! İşte doğru cevaptan sonra yaşanan o diyalog | Video 25.08.2022 | 00:38
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü sunucuyu güldüren o an! | Video 01:01
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü sunucuyu güldüren o an! | Video 25.08.2022 | 00:14
Meksika’dan ABD’ye giden yolcu uçağının motoru havada alev aldı | Video 00:58
Meksika’dan ABD’ye giden yolcu uçağının motoru havada alev aldı | Video 25.08.2022 | 00:13
Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu | Video 01:15
Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu | Video 24.08.2022 | 17:57
SON DAKİKA: Gaziantep’teki faciayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı! Kazadan hemen önce... | Video 03:44
SON DAKİKA: Gaziantep’teki faciayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı! Kazadan hemen önce... | Video 24.08.2022 | 16:57
Son Dakika: İstanbul’da servis ücretlerine zam! İşte kilometreye göre yeni ücretler | Video 04:01
Son Dakika: İstanbul'da servis ücretlerine zam! İşte kilometreye göre yeni ücretler | Video 24.08.2022 | 16:48
Son Dakika: Meteoroloji’den Kuzey Ege ve Marmara’ya yağış uyarısı: ’Sel, yıldırım, dolu ve kıyılarda hortum riski var’ | Video 05:39
Son Dakika: Meteoroloji'den Kuzey Ege ve Marmara’ya yağış uyarısı: 'Sel, yıldırım, dolu ve kıyılarda hortum riski var' | Video 24.08.2022 | 15:23
Antik limanda Roma külçeleri bulundu | Video 07:00
Antik limanda Roma külçeleri bulundu | Video 24.08.2022 | 13:43

İstanbul Esenyurt'ta şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanıyor. Bölgeye gönderilen ekipler su tahliye çalışmaları yapıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA