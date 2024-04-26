Esenyurt’ta silahlı saldırı anları güvenlik kamerasında | Video
Esenyurt’ta işyerini kapattıktan sonra kapının önünde oturan iki arkadaşa kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda hafif şekilde yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırının gerçekleştiği anlar kameraya yansıdı.
Yaşanan olayı anlatan İbrahim Sim, "Gece 12 sıralarında yaşanmış olay. Dükkanı kapattıktan sonra sohbet ediyorlarken bir araç gelerek kurşunluyor. Sabah işyerime geldiğimde komşularımıza silahlı saldırı yapıldığını öğrendim. Kimseye zararı olmayan, sakin insanlardı, çok üzüldük. Sabah saatlerinde onları aradım, hastanede tedavileri devam ediyormuş. Birisi kolundan, diğeri de ayağından yaralanmış ve durumları iyiymiş" şeklinde konuştu.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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