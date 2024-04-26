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Video Yaşam Esenyurt’ta silahlı saldırı anları güvenlik kamerasında | Video
Esenyurt’ta silahlı saldırı anları güvenlik kamerasında | Video

Esenyurt’ta silahlı saldırı anları güvenlik kamerasında | Video

26.04.2024 | 12:17

Esenyurt’ta işyerini kapattıktan sonra kapının önünde oturan iki arkadaşa kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda hafif şekilde yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırının gerçekleştiği anlar kameraya yansıdı.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre berber dükkanını kapattıktan sonra iki arkadaş kapının önünde sohbet etmeye başladı. Kısa süre sonra cadde üzerinde seyir halindeki bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce açılan ateşten sonucu Çoşkun A. ve Bünyamin K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis konuyla alakalı geniş çaplı inceleme başlattı. Yaşanan silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan İbrahim Sim, "Gece 12 sıralarında yaşanmış olay. Dükkanı kapattıktan sonra sohbet ediyorlarken bir araç gelerek kurşunluyor. Sabah işyerime geldiğimde komşularımıza silahlı saldırı yapıldığını öğrendim. Kimseye zararı olmayan, sakin insanlardı, çok üzüldük. Sabah saatlerinde onları aradım, hastanede tedavileri devam ediyormuş. Birisi kolundan, diğeri de ayağından yaralanmış ve durumları iyiymiş" şeklinde konuştu.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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