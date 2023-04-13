Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı | Video 13.04.2023 | 09:07 ESENYURT'ta motosikletle seyir halinde olan Emir Ertürk, kendisini hafif ticari araçla takip eden kar maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan Ertürk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler kaçtı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler plakası alınamayan hafif ticari araçla takip ettikleri motosiklet sürücüsü Emir Ertürk'e (22) Ahmet Arif Caddesi üzerinde silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu motosikleti kullanan Ertürk ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ertürk'e ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ertürk'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Saldırı sırasında bir dükkanın camına kurşun isabet ettiği görüldü. Çevredeki iş yerlerinin de kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



KAR MASKELERİ VARDI

Olayı gören Ahmet Tonga, "Biz marketteydik müşteriler vardı. Tam teravih namazının dağılma saatiydi. Bir kaç el silah sesi duyduk, çıktık dışarı hemen. Hafif ticari araçları vardı, kar maskesi falan vardı, kaçtılar gittiler. Çocuk yerde yatıyordu. Nabzını ölçtük yok gibiydi hastaneye götürdüler oradan da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk etmişler. Çocuk motosikleti kullanıyordu. Vurulduktan sonra kaymış çimlerin arasına doğru" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.