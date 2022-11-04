Video Yaşam Esenyurt’ta silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı | Video
Esenyurt’ta silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı | Video

Esenyurt’ta silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı | Video

04.11.2022 | 09:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kanalizasyona düşen kedi böyle kurtarıldı | Video 03:42
Kanalizasyona düşen kedi böyle kurtarıldı | Video 04.11.2022 | 10:22
Torbacılara özel harekatla gündüz vakti baskın kamerada | Video 02:05
Torbacılara özel harekatla gündüz vakti baskın kamerada | Video 04.11.2022 | 10:22
Mobilyaları parçalayan gelin konuştu: Şiddet yüzünden psikolojim bozuldu | Video 06:02
Mobilyaları parçalayan gelin konuştu: "Şiddet yüzünden psikolojim bozuldu" | Video 04.11.2022 | 10:11
1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video 00:29
1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video 04.11.2022 | 10:12
Sevgilisini 2 saat boyunca darp edip 5 yerinden bıçaklayan doktorun 20 yıla kadar hapsi istendi | Video 01:21
Sevgilisini 2 saat boyunca darp edip 5 yerinden bıçaklayan doktorun 20 yıla kadar hapsi istendi | Video 04.11.2022 | 10:12
1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video 00:29
1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video 04.11.2022 | 10:05
Son Dakika: “Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu” başlatıldı | Video 00:59
Son Dakika: “Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu” başlatıldı | Video 04.11.2022 | 09:50
21 yıllık kadın cinayeti çözüldü! Katil çoban çıktı! Şoke eden görüntüler | Video 09:36
21 yıllık kadın cinayeti çözüldü! Katil çoban çıktı! Şoke eden görüntüler | Video 04.11.2022 | 09:31
Esenyurt’ta silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı | Video 01:42
Esenyurt’ta silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı | Video 04.11.2022 | 09:22
Tuzla’da kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 02:34
Tuzla’da kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 04.11.2022 | 08:39
Son Dakika: İzmir Buca’da 4.9 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar kamerada | Video 02:05
Son Dakika: İzmir Buca'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar kamerada | Video 04.11.2022 | 09:02
Kağıthane’de girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti | Video 02:19
Kağıthane'de girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti | Video 04.11.2022 | 08:43
Otomobiliyle takla atan sürücü, çekim yapan basın mensuplarına müdahale etti | Video 02:09
Otomobiliyle takla atan sürücü, çekim yapan basın mensuplarına müdahale etti | Video 04.11.2022 | 08:46
İzmir’de korkutan deprem herkesi sokağa döktü | Video 00:19
İzmir'de korkutan deprem herkesi sokağa döktü | Video 04.11.2022 | 08:46
Depremde yıkılan minare havadan görüntülendi | Video 06:04
Depremde yıkılan minare havadan görüntülendi | Video 04.11.2022 | 08:39
Öğretmenden hayat kurtaran hamle: Boğazına şeker kaçan öğrenciyi ’Heimlich manevrası’ ile kurtardı | Video 01:12
Öğretmenden hayat kurtaran hamle: Boğazına şeker kaçan öğrenciyi 'Heimlich manevrası' ile kurtardı | Video 03.11.2022 | 16:30
Arnavutköy’de kapkaççının peşinden koşarken kolunu kırdı | Video 03:37
Arnavutköy'de kapkaççının peşinden koşarken kolunu kırdı | Video 03.11.2022 | 14:58
Esenyurt’ta dehşet anları! Önce kadını ağır yaraladı sonra kendi kafasına sıktı | Video 01:49
Esenyurt’ta dehşet anları! Önce kadını ağır yaraladı sonra kendi kafasına sıktı | Video 03.11.2022 | 15:27
Güngören’de kasa çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı | Video 02:41
Güngören'de kasa çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı | Video 03.11.2022 | 14:39
Şanlıurfa’da, 1 ton bozuk tavuk ele geçti | Video 01:24
Şanlıurfa'da, 1 ton bozuk tavuk ele geçti | Video 03.11.2022 | 14:32

Esenyurt’ta lüks site içindeki bir dükkanın önünde duran şahsa silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda, 1 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks site içindeki bir dükkanın önünde duran erkek şahsa, kimliği belirsiz kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle defalarca silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu şahıs ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, çevrede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği yerdeki mermi kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere emniyete götürdü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA