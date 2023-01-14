Esenyurt'ta silahlı, sopalı, yumruklu kavga kamerada | Video
Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü. Kavgada silahlar da ateşlendi. Kavga, dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde çıktı.
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