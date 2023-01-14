Esenyurt'ta silahlı, sopalı, yumruklu kavga kamerada | Video

Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü. Kavgada silahlar da ateşlendi. Kavga, dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, komşu aileler arasında çıkan tartışma büyüdü. Birbirine giren taraflar sopa ve silah kullandı. Kadınların da karıştığı kavgada havaya defalarca ateş açıldı. Mahalledeki korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflardan gözaltılar olduğu belirtilirken kavganın iki aile arasında uzun süredir devam eden husumetten kaynaklandığı öne sürüldü.