Video Yaşam Esenyurt'ta site güvenliğinin gözü önünde gösterge paneli hırsızlığı kamerada | Video
Esenyurt'ta site güvenliğinin gözü önünde gösterge paneli hırsızlığı kamerada | Video

Esenyurt'ta site güvenliğinin gözü önünde gösterge paneli hırsızlığı kamerada | Video

15.11.2022 | 09:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta site güvenliğinin gözü önünde gösterge paneli hırsızlığı kamerada | Video 01:36
Esenyurt'ta site güvenliğinin gözü önünde gösterge paneli hırsızlığı kamerada | Video 15.11.2022 | 09:44
Esenyurt’ta ilaçlanan dükkandan sızan koku, binada kalanları zehirledi | Video 02:17
Esenyurt'ta ilaçlanan dükkandan sızan koku, binada kalanları zehirledi | Video 15.11.2022 | 09:44
Sultangazi’de silahlı saldırı kamerada | Video 02:14
Sultangazi'de silahlı saldırı kamerada | Video 15.11.2022 | 09:44
Sultangazi’de silahlı saldırı kamerada | Video 02:14
Sultangazi'de silahlı saldırı kamerada | Video 15.11.2022 | 09:41
Geceyi alevler aydınlattı, tarihi ahşap bina alev topuna döndü | Video 04:43
Geceyi alevler aydınlattı, tarihi ahşap bina alev topuna döndü | Video 15.11.2022 | 08:41
Antalya’da vicdanları sızlatan olay! Küçük çocuğu sopayla sokak ortasında böyle dövdü | Video 00:15
Antalya’da vicdanları sızlatan olay! Küçük çocuğu sopayla sokak ortasında böyle dövdü | Video 04.11.2022 | 10:56
İzmir polisinden sahte etil alkol kaçakçılarına operasyon 00:42
İzmir polisinden sahte etil alkol kaçakçılarına operasyon 14.11.2022 | 09:37
Kocaeli’de cinayet! İnşaat halindeki binanın ofisinde silahla vurularak öldürüldü | Video 02:52
Kocaeli'de cinayet! İnşaat halindeki binanın ofisinde silahla vurularak öldürüldü | Video 14.11.2022 | 09:29
Feribotu kaçırdı, bomba ihbarı yaptı, ortalığı ayağa kaldırdı | Video 03:37
Feribotu kaçırdı, bomba ihbarı yaptı, ortalığı ayağa kaldırdı | Video 15.11.2022 | 08:36
Bursa’da araç sürücüsünün çarptığı bisikletliyi bırakıp kaçtığı anlar kamerada | Video 01:39
Bursa'da araç sürücüsünün çarptığı bisikletliyi bırakıp kaçtığı anlar kamerada | Video 15.11.2022 | 08:21
Adana’da PKK/YPG operasyonu | Video 01:04
Adana'da PKK/YPG operasyonu | Video 15.11.2022 | 08:21
Mersin’de organize suç örgütlerine şafak operasyonu: 51 gözaltı kararı | Video 03:49
Mersin'de organize suç örgütlerine şafak operasyonu: 51 gözaltı kararı | Video 15.11.2022 | 08:21
TEM’de 2 kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü yaralandı | Video 02:23
TEM’de 2 kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü yaralandı | Video 15.11.2022 | 08:20
Araç sürücüsünün çarptığı bisikletliyi bırakıp kaçtığı anlar kamerada | Video 01:39
Araç sürücüsünün çarptığı bisikletliyi bırakıp kaçtığı anlar kamerada | Video 15.11.2022 | 01:29
Kampüste uyuyan genç yanında ayı görünce donakaldı | Video 00:43
Kampüste uyuyan genç yanında ayı görünce donakaldı | Video 15.11.2022 | 00:22
Hindistan’da taş ocağında toprak kayması: En az 12 işçi toprak altında kaldı | Video 00:29
Hindistan’da taş ocağında toprak kayması: En az 12 işçi toprak altında kaldı | Video 15.11.2022 | 00:16
Kedilerin yılanla mücadelesi | Video 02:40
Kedilerin yılanla mücadelesi | Video 14.11.2022 | 23:12
Yangında mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı | Video 01:08
Yangında mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı | Video 14.11.2022 | 21:00
Anahtarını unutunca dairesine damdan halatla sarktı | Video 00:25
Anahtarını unutunca dairesine damdan halatla sarktı | Video 14.11.2022 | 18:24
Yumruk yumruğa kavga eden antrenörleri futbolcular ayırdı | Video 02:22
Yumruk yumruğa kavga eden antrenörleri futbolcular ayırdı | Video 14.11.2022 | 18:19

Esenyurt’ta site otoparkına giren hırsızlar, lüks otomobilin gösterge panelini güvenliğin gözü önünde çalarak kayıplara karıştı. Şüphelinin rahat tavırları ve hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün sabah saat 04:10 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araçlarıyla siteye doğru yanaşan kimliği belirsiz bir grup şahıs, telleri aşarak otoparka girdikten sonra gözlerine kestirdikleri otomobile doğru yürüdü. Aracın camını kıran şüpheliler, gösterge panelini sökmeye başladı. Bir süre sonra yanlarından geçen sitenin güvenlik görevlisi ise hiçbir müdahalede bulunmadan ilerlemeye devam ederken, dakikalar içerisinde paneli çıkarıp alan hırsızlar, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Olay sonrası güvenlik görevlisi ile birlikte arabasının yanına gelen araç sahibi ise büyük bir şok yaşarken yaşanan o anlar sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Yaşanan hırsızlık anları sitenin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde minibüsle siteye yaklaştıktan sonra telleri aşarak otoparka girdiği, otomobilin camını kırarak gösterge panelini sökmeye çalışırken site güvenliğinin müdahale etmeden yanlarından geçtiği görüldü. Hırsızların, dakikalar içerisinde gösterge panelini sökerek kayıplara karıştığı görülürken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA