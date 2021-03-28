Esenyurt’ta site içerisinde korku dolu anlar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:53
Fatih'te çocuklara taciz iddiası; kameradaki şüpheli tutuklandı | Video 28.03.2021 | 11:10
01:40
7 evden 1,5 milyon lira çalmışlardı. Operasyon anları kamerada | Video 28.03.2021 | 10:43
01:38
Hırsızlar küçük köpekten böyle korkup kaçtı | Video 28.03.2021 | 10:47
01:05
01:50
Esenyurt’ta site içerisinde korku dolu anlar | Video 28.03.2021 | 10:34
02:25
Sancaktepe’den kaçıp Esenyurt’ta yakalandılar | Video 28.03.2021 | 10:34
02:00
Donmak üzere olan bisikletçi son anda kurtarıldı | Video 28.03.2021 | 10:34
01:32
Yol verme tartışmasına girip trafiği böyle tehlikeye soktular | Video 28.03.2021 | 09:50
00:53
Arnavutköy'de bisiklet süren çocuğa araba böyle çaptı | Video 28.03.2021 | 09:50
02:37
İki bina arasındaki istinat duvarı çöktü, deprem gibi hissedildi | Video 28.03.2021 | 09:20
01:36
00:35
Servis aracıyla sokak köpeğini ezen sürücüye ceza. O anlar kamerada | Video 28.03.2021 | 08:38
04:20
Kapadokya’da gökyüzü yeniden balonlarla buluştu | Video 28.03.2021 | 08:38
03:31
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı | Video 28.03.2021 | 08:38
00:43
Muğla’da kadına şiddet kamerada 28.03.2021 | 06:43
00:11
03:12
01:25
Sancıları artan kadın Avrasya Tüneli’nde araç içinde doğum yaptı | Video 27.03.2021 | 15:58
01:29
Antalya'da korku dolu anlar! Havai fişekli, silahlı konvoy kamerada... 27.03.2021 | 15:36
Esenyurt’ta bir sitenin içerisinde bulunan trafo aşırı yüklenmeden kaynaklı olarak patladı. Trafodaki patlama anları yaşanan panik cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Piri Reis Mahallesi 2268'nci sokakta üzerinde bulunan bir sitede saat 19.20 sıralarında meydana geldi. İddialara göre site içindeki trafoda aşırı yüklenmeden dolayı düşünülen bir yangın çıktı. Yangından ölen ya da yaralanan olmadı. Önce duman ardından da patlamaların yaşandığı anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde, trafoda patlamaların yaşanması ve site sakinlerinin paniği görülüyor.